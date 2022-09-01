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«Лидс» согласовал трансфер нападающего «Марселя»

 
01 Сентября 2022 • 14:52 Комментировать
Брентфорд
...
Лидс
03.09 17:00

Нападающий «Марселя» Бамба Дьенг находится в шаге от перехода в «Лидс». Журналист Фабрицио Романо сообщает, что «провансальцы» приняли предложение «павлинов», которое составило 10 миллионов евро.

Футболист готовится вылететь в Англию, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт. Сенегалец был альтернативным вариантом для «павлинов» после нападающего ПСВ Коди Гакпо, которого нидерландский клуб отказался продавать.

Дьенг в прошлом сезоне отметился 7 голами в чемпионате Франции. В новой кампании футболист не появлялся на поле в составе команды Игора Тудора. Сегодня нападающему исполнилось 22 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Марсель Трансферы футбола - лето 2022 Бамба Дьенг
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БРЕНТФОРД ЛИДС
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