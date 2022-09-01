Несмотря на слова главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага, звёздный Криштиану Роналду в последний день летнего трансферного окна всё же может сменить клуб. Как сообщает на своих страницах Marca, у португальца есть несколько вариантов. Самый статусный из них – аренда в «Наполи».

Остальные предложения не такие привлекательные, поскольку речь идёт не о топ-лигах Европы или вообще не о Европе. Так, например, у Роналду есть вариант в ОАЭ.

Как известно, 37-летний Криштиану Роналду хотел бы в сезоне 2022/2023 выступать в Лиге чемпионов, куда «Манчестер Юнайтед» не пробился.

​Где продолжит карьеру Криштиану Роналду – всего 4 варианта