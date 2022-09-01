«Арсенал» близок к трансферу Луиса

Лондонский «Арсенал» близок к трансферу полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, клубы уже близки к тому, чтобы согласовать сделку.

Луиса в «Астон Вилле» должен заменить Леандро Дендонкер из «Вулверхэмптона». «Вилланы» уже договорились о трансфере. Бельгиец в ближайшее время пройдёт медосмотр и подпишет с бирмингемским клубом контракт.

Напомним, что на Луиса также претендуют и другие клубы из Английской премьер-лиги. За игроком также следили «Челси» и «Ливерпуль». Если «синие» всё ещё остаются в гонке, то команда Юргена Клоппа наверняка откажется от сделки из-за трансфера Артура Мело.