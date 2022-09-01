Артур уже летит в Англию, чтобы пройти медосмотр в «Ливерпуле»

Полузащитник «Ювентуса» Артур Мело уже летит в Англию на медосмотр в «Ливерпуле». Как утверждает в социальных сетях инсайдер Фабрицио Романо, клубы полностью договорились об аренде 26-летнего бразильца.

Экс-футболист «Барселоны» пришёлся не ко двору в «Ювентусе», поэтому «старая синьора» решила избавиться от него, отправив в «Ливерпуль». Отмечается, что в арендное соглашение не была прописана сумма выкупа.

У «Ливерпуля» сейчас из-за травм отсутствуют два полузащитника – Тьяго Алькантара и Алекс Окслейд-Чемберлен. Мерсисайдский клуб решил арендовать бразильца, чтобы обезопасить себя в случае новых повреждений.