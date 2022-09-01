Аканджи – о переходе в «Манчестер Сити»: «Большой шаг вперёд для моей карьеры»

Новичок «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи поделился эмоциями после подписания контракта с «горожанами». Напомним, что швейцарский защитник поставил свою подпись под соглашением до 2027 года. Дортмундская «Боруссия» получит 17,5 миллионов евро за трансфер футболиста.

«Манчестер Сити» – одна из лучших команд Европы в последние годы. Всегда было приятно наблюдать за игрой этого клуба. Эта команда ежегодно стабильно борется за трофеи. Думаю, это большой шаг вперёд для моей карьеры», – заявил Аканджи в интервью официальному сайту «Манчестер Сити».

Напомним, что Аканджи стал пятым новичком «горожан» в это трансферное окно. Ранее клуб приобрёл Хулиана Альвареса, Эрлинга Холанна, Штефана Ортегу и Кэлвина Филлипса.