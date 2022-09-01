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«Арсенал» не сдаётся в попытках заполучить Луиса

 
01 Сентября 2022 • 13:01 Комментировать
Астон Вилла
...
Манчестер Сити
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03.09 19:30

Лондонский «Арсенал» намерен до конца бороться за трансфер полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «канониры» не оставляют попытки заполучить бразильского хавбека.

Отмечается, что переговоры с «Астон Виллой» продвигаются очень сложно. Бирмингемцы решительно настроены не продавать полузащитника в последний день трансферного окна.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета лично знаком с Луисом. Бразилец выступал за «Манчестер Сити» в тот период, когда испанец работал ассистентом Хосепа Гвардиолы.

Вчера Луис отметился голом в ворота «Арсенала» и сравнял счёт в матче, но «канониры» всё же смогли вырвать победу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Астон Вилла Дуглас Луис Трансферы футбола - лето 2022
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АСТОН ВИЛЛА МАНЧЕСТЕР СИТИ
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