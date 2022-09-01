«Арсенал» не сдаётся в попытках заполучить Луиса

Лондонский «Арсенал» намерен до конца бороться за трансфер полузащитника «Астон Виллы» Дугласа Луиса. По информации от журналиста Фабрицио Романо, «канониры» не оставляют попытки заполучить бразильского хавбека.

Отмечается, что переговоры с «Астон Виллой» продвигаются очень сложно. Бирмингемцы решительно настроены не продавать полузащитника в последний день трансферного окна.

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета лично знаком с Луисом. Бразилец выступал за «Манчестер Сити» в тот период, когда испанец работал ассистентом Хосепа Гвардиолы.

Вчера Луис отметился голом в ворота «Арсенала» и сравнял счёт в матче, но «канониры» всё же смогли вырвать победу.