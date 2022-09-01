Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Аканджи – игрок «Манчестер Сити» официально

 
01 Сентября 2022 • 12:12 Комментировать
Боруссия Д
...
Хоффенхайм
1 1.60 X 4.60 2 4.70
02.09 21:30

Защитник Мануэль Аканджи подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити». Футболист сборной Швейцарии перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» за 17,5 миллионов евро.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола настоял на трансфере 27-летнего защитника из-за кадровых проблем в обороне. Напомним, что до октября команде не поможет Эмерик Лапорт. Также из-за повреждения из строя выбыл Натан Аке.

Аканджи выступал за дортмундскую «Боруссию» с января 2018 года, когда перебрался в Бундеслигу из швейцарского «Базеля». За «шмелей» защитник провёл 158 матчей и выиграл два трофея.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Мануэль Аканджи Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БОРУССИЯ Д ХОФФЕНХАЙМ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.09  22:00 Лестер ... Манчестер Юнайтед 3.30 3.80 2.08
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Сентября
13:27 · Англия. Премьер-лига
Гвардиол продлил контракт с «РБ Лейпцигом» до 2027 года официально
13:19 · Англия. Премьер-лига
Аканджи – о переходе в «Манчестер Сити»: «Большой шаг вперёд для моей карьеры»
13:16 · Англия. Премьер-лига
«Челси» начал переговоры с Маунтом и Джеймсом по новым контрактам
13:12 · Россия. Премьер-лига
ФА не блокировала трансфер Захаряна, «Челси» намерен закрыть сделку сегодня
13:01 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» не сдаётся в попытках заполучить Луиса
13:01 · Англия. Премьер-лига
Антони: «Тренерский стиль тен Хага раскрывает во мне самые лучшие качества»
12:51 · Англия. Премьер-лига
Английский топ-клуб предложил 100 миллионов евро за Леау, «Милан» хочет на 50 больше
12:12 · Англия. Премьер-лига
Аканджи – игрок «Манчестер Сити» официально
12:05 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» будет блокировать уход Луиса
12:04 · Англия. Премьер-лига
Эдегор раскрыл секрет успеха «Арсенала» 1
11:57 · Россия. Премьер-лига
Трансфер Захаряна в «Челси» окончательно сорвался
11:51 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» может вернуться за Гакпо
11:43 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» очень близок к трансферу полузащитника «Ювентуса»
11:38 · Англия. Премьер-лига
«Сток Сити» арендует защитника «Челси»
11:22 · Англия. Премьер-лига
ПСВ решил не продавать Гакпо
Все новости
Рекомендуем