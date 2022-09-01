Защитник Мануэль Аканджи подписал пятилетний контракт с «Манчестер Сити». Футболист сборной Швейцарии перебрался в стан «горожан» из дортмундской «Боруссии» за 17,5 миллионов евро.

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола настоял на трансфере 27-летнего защитника из-за кадровых проблем в обороне. Напомним, что до октября команде не поможет Эмерик Лапорт. Также из-за повреждения из строя выбыл Натан Аке.

Аканджи выступал за дортмундскую «Боруссию» с января 2018 года, когда перебрался в Бундеслигу из швейцарского «Базеля». За «шмелей» защитник провёл 158 матчей и выиграл два трофея.