«Астон Вилла» будет блокировать уход Луиса

«Астон Вилла» не намерена отпускать своего полузащитника Дугласа Луиса в другую команду. По информации от Daily Mail, бирмингемский клуб будет отклонять любые предложения по трансферу бразильца.

Ранее сообщалось, что Луис интересен «Челси», «Ливерпулю» и «Арсеналу». Все перечисленные клубы испытывают кадровые проблемы в линии полузащиты, поэтому до конца трансферного окна хотят приобрести хавбека.

Дуглас Луис ранее выступал за «Манчестер Сити». «Астон Вилла» в конце прошлого сезона почти смирилась с уходом бразильца, но сейчас клуб не намерен отпускать футболиста в последний день трансферного окна.