Эдегор раскрыл секрет успеха «Арсенала»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор высказался об успешном старте команды в нынешнем сезоне Английской премьер-лиги. «Канониры» одержали пять побед и лидируют в турнирной таблице со 100-процентным показателем.

«Сейчас в команде царит особенная атмосфера. Все игроки объединились в единое целое, каждый готов помочь другому. Это касается как ситуации на поле, так и за его пределами. Мы готовы постоять друг за друга», - цитирует норвежского хавбека таблоид The Sun,

В рамках шестого тура Премьер-лиги подопечные Микеля Артеты на выезде встретятся с «Манчестер Юнайтед». Матч пройдет на «Олд Траффорд» 4 сентября.