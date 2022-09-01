Нападающий амстердамского «Аякса» Антони перешел в «Манчестер Юнайтед», об этом рапортует пресс-служба манкунианского гранда.

«Красные дьяволы» заключили с 22-летним бразильским форвардом долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2027 года. В нем прописан пункт о возможной пролонгации на один сезон.

Как сообщает портал Transfermarkt, трансфер Антони обошелся английскому топ-клубу в 95 миллионов евро.

Бразилец выступал за «Аякс» с 2020 года. В нынешнем розыгрыше чемпионата Голландии нападающий провел два поединка, забил один гол и сделал две результативные передачи.