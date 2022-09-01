«Лидс» может вернуться за Гакпо

Нападающий ПСВ Коди Гакпо может перебраться в «Лидс» в январское трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, футболист вряд ли покинет свой нынешний клуб в дедлайн. Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь посоветовал Гакпо остаться в ПСВ до чемпионата Мира.

«Лидс» предложил за Гакпо больше, чем «Саутгметон», но ПСВ отказался отпускать футболиста. «Павлины» настолько сильно хотят заполучить футболиста, что вернуться за ним в январе.

Гакпо отметился 6 голами и тремя ассистами в 4 матчах нового сезона чемпионата Нидерландов. Ранее на нападающего также претендовал «Манчестер Юнайтед», который в конечном итоге отказался от трансфера.