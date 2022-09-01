Аканджи будет зарабатывать в «Манчестер Сити» больше 10 миллионов евро

Раскрыты детали грядущего трансфера защитника дортмундской «Боруссии» Мануэля Аканджи в английский «Манчестер Сити».

Как стало известно журналисту Патрику Бергеру, «горожане» подпишут с 27-летним швейцарским футболистом долгосрочный трудовой договор, который будет рассчитан до середины 2027 года. Заработная плата Мануэля составит 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Аканджи успешно прошел медицинский осмотр перед трансфером.

В прошлом сезоне немецкой Бундеслиги защитник принял участие в 26 поединках, записав на свой счет один забитый мяч и три желтые карточки.