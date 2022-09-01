«Челси» договаривается о новом трансфере за 45 миллионов евро

Опорный полузащитник Ибрагим Сангаре, который выступает в голландском чемпионате за ПСВ Эйндховен, намерен продолжить карьеру на Туманном Альбионе.

Как информирует британский таблоид Daily Mail, в трансфере 24-летнего ивуарийского хавбека заинтересован лондонский «Челси». Стороны вступили в переговоры и обсуждают детали трансфера. Сумма потенциальной сделки оценивается в 40-45 миллионов евро.

Африканский игрок выступает за команду из Эйндховена с сентября 2020 года. Его контракт с клубом рассчитан до середины 2027 года.

В новом сезоне Эредивизии Сангаре сыграл три матча и забил два мяча.