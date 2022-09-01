«Ньюкасл» попытается купить звезду «Лестера»

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс, который выступает на клубном уровне за «Лестер», может в последний день трансферного окна пополнить ряды другого представителя АПЛ.

Как информируют журналисты таблоида Daily Mail, заинтересованность в переходе 25-летнего исполнителя проявляет «Ньюкасл». Вполне вероятно, что стороны договорятся о сделке перед самым дедлайном, поскольку контракт Юри с «лисами» истекает следующим летом. «Лестер» рискует потерять игрока бесплатно.

Ранее также сообщалось об интересе к 25-летнему бельгийцу со стороны «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед».