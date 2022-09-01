Сразу 4 игрока «Ливерпуля» вернутся в строй к дерби с «Эвертоном»

4 футболиста «Ливерпуля» вернулись в строй и теперь будут готовы принять участие в мерсисайдском дерби против «Эвертона», которое состоится в субботу в 14:30 по московскому времени.

После травм восстановились такие футболисты, как Кёртис Джонс, Жоэль Матип и Диогу Жота. Также свою дисквалификацию отбыл нападающий Дарвин Нуньес, который получил красную карточку в матче второго тура против «Кристал Пэлас».

Напомним, что «Ливерпуль» сумел одержать две победы и дважды сыграть вничью в 5 турах нового сезона Английской премьер-лиги. Вчера вечером подопечные Юргена Клоппа на последних секундах забрали вырвали три очка в матче с «Ньюкаслом».