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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Линекер: «Такими темпами Холанн побьёт рекорд Ширера раньше Кейна»

 
01 Сентября 2022 • 08:32 Комментировать

Экс-футболист национальной сборной Англии Гари Линекер высказался о потрясающей результативности новичка «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Норвежский бомбардир оформил хет-трик в двух подряд матчах Английской премьер-лиги.

«Такими темпами это парень побьет рекорд Ширера раньше Кейна», - оставил публикацию Линекер в своих социальных сетях.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Холанн отметился девятью забитыми мячами в пяти поединках.

22-летний скандинав перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. «Горожане» подписали с нападающим контракт до середины 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Гари Линекер Эрлинг Холанн
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