Линекер: «Такими темпами Холанн побьёт рекорд Ширера раньше Кейна»

Экс-футболист национальной сборной Англии Гари Линекер высказался о потрясающей результативности новичка «Манчестер Сити» Эрлинга Холанна. Норвежский бомбардир оформил хет-трик в двух подряд матчах Английской премьер-лиги.

«Такими темпами это парень побьет рекорд Ширера раньше Кейна», - оставил публикацию Линекер в своих социальных сетях.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Холанн отметился девятью забитыми мячами в пяти поединках.

22-летний скандинав перешел в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» за 60 миллионов евро. «Горожане» подписали с нападающим контракт до середины 2027 года.