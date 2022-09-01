Артета прокомментировал пятую подряд победу «Арсенала»

Испанский тренер Микель Артета, занимающий пост главного тренера лондонского «Арсенала», высказался о победе над бирмингемской «Астон Виллой» в матче пятого тура чемпионата Англии. «Канониры» выиграли со счетом 2:1.

«Я доволен нашей игрой. В АПЛ очень непросто побеждать. Первый тайм получился очень хорошим, мы могли забить пять мячей. Но не смогли добить соперника и как бывает, он вернулся в игру. А вот вторая половина встречи превратилась в настоящее сражение.

Соперник практически ничего не создал, использовав единственный шанс. Мы же хорошо отреагировали на пропущенный мяч и заслуженно победили», - цитирует испанца BT Sport.

После пяти туров лондонцы с 15 очками лидируют в турнирной таблице.