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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета прокомментировал пятую подряд победу «Арсенала»

 
01 Сентября 2022 • 07:48 Комментировать (1)
Арсенал
2:1
Астон Вилла
окончен

Испанский тренер Микель Артета, занимающий пост главного тренера лондонского «Арсенала», высказался о победе над бирмингемской «Астон Виллой» в матче пятого тура чемпионата Англии. «Канониры» выиграли со счетом 2:1.

«Я доволен нашей игрой. В АПЛ очень непросто побеждать. Первый тайм получился очень хорошим, мы могли забить пять мячей. Но не смогли добить соперника и как бывает, он вернулся в игру. А вот вторая половина встречи превратилась в настоящее сражение.

Соперник практически ничего не создал, использовав единственный шанс. Мы же хорошо отреагировали на пропущенный мяч и заслуженно победили», - цитирует испанца BT Sport.

После пяти туров лондонцы с 15 очками лидируют в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета
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Комментарии (1)
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LMI
01 Сентября 2022 в 08:18
В воскресенье будет ПЕРВАЯ настоящая проверка. Надеюсь на Арсенал
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