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Гуйе переходит из «ПСЖ» в «Эвертон»

 
01 Сентября 2022 • 07:23 Комментировать

Хавбек «ПСЖ» Идрисса Гуйе близок к переезду на Туманный Альбион. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, футболист в шаге от перехода в «Эвертон». В ближайшее время стороны подпишут все необходимые бумаги, и о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, что Идрисса уже имеет опыт выступлений за мерсисайдский коллектив. Гуйе провел в составе «Эвертона» 108 поединков во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами.

В прошлом сезоне чемпионата Франции полузащитник принял участие в 26 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Идрисса Гуйе Трансферы футбола - лето 2022
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