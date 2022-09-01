Гуйе переходит из «ПСЖ» в «Эвертон»

Хавбек «ПСЖ» Идрисса Гуйе близок к переезду на Туманный Альбион. Как информирует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, футболист в шаге от перехода в «Эвертон». В ближайшее время стороны подпишут все необходимые бумаги, и о трансфере будет объявлено официально.

Напомним, что Идрисса уже имеет опыт выступлений за мерсисайдский коллектив. Гуйе провел в составе «Эвертона» 108 поединков во всех турнирах, отметившись четырьмя забитыми мячами.

В прошлом сезоне чемпионата Франции полузащитник принял участие в 26 поединках, в которых записал на свой счет три забитых мяча и одну голевую передачу.