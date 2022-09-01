Артета: «Жаль, что не забили четыре или пять»

Лондонский «Арсенал» одержал пятую победу кряду с начала чемпионата, набрав максимум возможных очков. В пятом туре подопечным испанского наставника Микеля Артеты удалось преодолеть сопротивление «Астон Виллы». Артета удовлетворен результатом, но он расстроен тем, что его игроки упустили много возможностей.

- В первом тайме я был очень доволен, мы доминировали. Жаль, что не забили четыре или пять мячей. Во второй половине игры было сложнее, но мы показали характер. В АПЛ не бывает двух совершенно одинаковых таймов, всегда что-то меняется в перерыве. Сегодняшняя атмосфера очень помогла команде, спасибо болельщикам, мы отвечаем победами, - цитирует Артету BBC Sport.