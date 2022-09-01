Джеррард: «Во втором тайме мы были лучше»

В пятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Астон Вилле» пришлось съездить в гости к лондонскому «Арсеналу», и эта поездка завершилась поражением «вилланов», хотя и в упорной борьбе. Тренер клуба Стивен Джеррард считает, что все решила одна ошибка.

- В первом тайме наш технический уровень был очень слаб. Было очень трудно держаться наравне с «Арсеналом», не получалось. Во втором тайме мы заиграли лучше, у нас было несколько интересных комбинаций, забили гол, почувствовали уверенность... А потом случилась злополучная ошибка и мы снова пропустили, - цитирует Джеррарда BBC Sport.