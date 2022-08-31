«Астон Вилла» не смогла прервать победную серию «Арсенала»

Выигравший все стартовые матчи Премьер-лиги «Арсенал» в пятом туре соперничал с «Астон Виллой». «Канониры» доминировали на поле, Мартин Эдегор и Букайо Сака не смогли поразить практически пустые ворота, а первый голевой удар нанес Габриэль Жезус в сумбурной атаке с рикошетами. Бирмингемцы отыгрались прямым ударом с углового от Дугласа Соареса. Лондонцы очень быстро забили снова, Букайо Сака доставил мяч на Габриэла Мартинелли, и тот его переправил под перекладину - 2:1.

«Арсенал» с 15 очками - единоличный лидер, а бирмингемцы в зоне вылета.