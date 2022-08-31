«Астон Вилла» не смогла прервать победную серию «Арсенала»

Выигравший все стартовые матчи Премьер-лиги «Арсенал» в пятом туре соперничал с «Астон Виллой». «Канониры» доминировали на поле, Мартин Эдегор и Букайо Сака не смогли поразить практически пустые ворота, а первый голевой удар нанес Габриэль Жезус в сумбурной атаке с рикошетами. Бирмингемцы отыгрались прямым ударом с углового от Дугласа Соареса. Лондонцы очень быстро забили снова, Букайо Сака доставил мяч на Габриэла Мартинелли, и тот его переправил под перекладину - 2:1.
«Арсенал» с 15 очками - единоличный лидер, а бирмингемцы в зоне вылета.
Протокол игры
|(1:0) Жезус Габриэль30'
|74'Соарес Дуглас (1:1)
|(2:1) Мартинелли Габриэл77'
Ремсдейл Аарон•Уайт Бен65' (Томиясу Такэхиро (65') •Салиба Вильям• 48'Габриэль дос Сантос•Тирни Киран•Самби Локонга Альберт-Мбойо•Джака Гранит•Сака Букайо88' (Холдинг Роб (88') •Эдегор Мартин 39'81' (Смит-Роу Эмил (81') •Мартинелли Габриэл•Жезус Габриэль88' (Нкетиа Эдди (88')
Мартинес Эмилиано•Кэш Мэтти•Конса Эзри• 54'Мингс Тайрон•Динь Люка•Рамси Джакоб• 13'Камара Бубакар83' (Ингс Дэнни (83') •Макгинн Джон 68'73' (Коутиньо Филиппе (73') •Бэйли Леон•Уоткинс Олли•Буэндия Эмилиано73' (Соарес Дуглас (73')
31 августа. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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