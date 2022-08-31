Жезус побил рекорд Озила

Нападающий «Арсенала» Габриэль Жезус показывает феноменальную результативность.

25-летний бразилец напрямую поучаствовал в шести голах «канониров» (три забитых мяча и три голевые передачи) в пяти стартовых матчах Английской премьер-лиги после прихода в клуб. Как отмечает Opta, это рекордные показатели для игроков «Арсенала» за всю историю. Ранее звание рекордсмена удерживал Месут Озил, организовавший пять голов команды в первых пяти матчах за лондонцев в чемпионате.

Габриэль Жезус перебрался в «Арсенал» этим летом из «Манчестер Сити» за 52,2 млн евро. В составе «горожан» форвард отличился 95 раз в 236 играх.