​Где продолжит карьеру Криштиану Роналду – всего 4 варианта

До закрытия летнего трансферного окна в топ-лигах Европы остаётся чуть более суток. Главная интрига связана с будущим Криштиану Роналду. Португалец явно желает сменить клуб, но вариантов у него не так уж и много. Опираясь на последние слухи, сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» отыскало четыре варианта для Роналду. Давайте обсудим каждый из них и, отталкиваясь от ощущений, оценим их вероятность.

«Наполи»

Вероятность трансфера – 5%

Когда в прессе только начали говорить о желании Криштиану Роналду покинуть «Манчестер Юнайтед», вариант с «Наполи» казался каким-то фантастическим. Всё-таки клуб из Неаполя при всём богатстве своей истории сложно отнести к первому эшелону европейских грандов. Но со временем такой расклад казался всё более и более реальным.

«Наполи» выступит в Лиге чемпионов, а для Роналду это самое главное. «Наполи» играет – по крайней мере, старается играть – в атакующий футбол, что тоже важно. Лучано Спаллетти прямым текстом заявил о желании поработать с Криштиану. Годится. И всё бы хорошо, но… финансы.

В «Наполи» привыкли считать деньги – Лоренцо Инсинье, которому прошлой осенью предложили новый контракт с понижением оклада, не даст соврать. По слухам, «Наполи» просто не может позволить себе купить Роналду. Неаполитанцы якобы готовы лишь арендовать португальца, да и то с условием – заработную плату должен взять на себя «Манчестер Юнайтед». Понятно, что «красным дьяволам» такой расклад не очень-то подходит. Даже при всех капризах расставаться с Роналду на таких условиях клубу не выгодно.

Словом, вероятность трансфера Криштиану Роналду в «Наполи» довольно низкая. Оцениваем её в 5%.

«Челси»

Вероятность трансфера – 5%

«Челси» тоже продолжают связывать с Криштиану Роналду. Поговаривают, что подписать звёздного форварда очень хочет новый владелец лондонского клуба Тодд Бёли. Оно и понятно – такой трансфер резко повысил бы статус американского бизнесмена, купившего «Челси» у Романа Абрамовича. Судя по всему, «пенсионеры» могут себе позволить подписание Роналду. Проблема в другом – Криштиану не нужен Томасу Тухелю.

Не нужно быть футбольным экспертом, чтобы знать основы футбола Томаса Тухеля. В его концепции нет места футболистам, которые могут позволить себе выбиваться из командного механизма. Согласитесь, сложно представить Роналду, который прессингует и усердно работает без мяча, а в «Челси» это обязательно – команду Тухеля точно нельзя назвать остроатакующей.

Сложно сказать, правда это или нет, но Томас Тухель якобы связался с Ральфом Рангником, тренировавшим «Манчестер Юнайтед» на временной основе в прошлом сезоне. Один немец дал понять другому немцу, что иметь Роналду в составе не так уж и круто. Тухель сказал боссам «Челси», то Криштиану подписывать не стоит. А Тодд Бёли, как и подобает правильному владельцу, не стал спорить с тренером и навязывать что-то своё.

Учитывая всё изложенное, представить Криштиану Роналду в футболке «Челси» сложно. Даём те же 5% вероятности.

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«Спортинг»

Вероятность трансфера – 5%

Есть ощущение, что в ближайшие годы Криштиану Роналду всё-таки вернётся в «Спортинг». Мама звёздного португальца, Долореш, как-то пообещала фанатам «Спортинга» камбэк своего звёздного сынули. А разве может Роналду подвести маму? Шутки в сторону – возвращение Роналду в клуб, где он делал первые шаги в большом футболе, было бы красивой историей. Помимо всей лирической составляющей, «Спортинг» смог бы повысить статус в европейском футболе, привлечь к себе внимание. Как следствие – повышение доходов на продажах футболок, атрибутики и других «плюшек». В общем, для боссов лиссабонских «львов» тут одни плюсы. Но есть и обратная сторона медали – спортивная.

Бытует мнение – и мнение это подкреплено рядом примеров – что звёздный футболист в составе среднего клуба может не помогать, а наоборот – мешать команде. Представьте – тебе, условному Нуньешу, 20 лет. Ты круто выступал в молодёжке, тебя начали подпускать в основе. Тут приезжает Роналду, и ты не играешь. Как следствие – ступор в развитии. Вдруг тебе дают редкий шанс, ты выходишь, но не даёшь пас Роналду в каком-то моменте. Он кричит, ты в смятении. Потом ты «ищешь» Роналду в каждом моменте, чтобы лишь угодить ему – главной звезде. У него же столько «Золотых мячей» и других наград. А ты – просто Нуньеш. Думаю, многие, кто играл хотя бы на любительском уровне, поняли, о чём речь.

Говорят, что рулевой «Спортинга» Рубен Аморим поставил ультиматум боссам «Спортинга». При подписании Роналду тренер собирается уволиться. Возможно, специалист руководствуется как раз мыслями о том, что звезда в составе – это не всегда плюс. В общем, в «Спортинге» в ближайшие сутки мы Роналду не ждём. Вероятность та же, что и выше, – 5%.

«Манчестер Юнайтед»

Вероятность – 85%

А теперь самый вероятный вариант. Есть ощущение, что Криштиану Роналду никуда не уйдёт и продолжит выступать за «Манчестер Юнайтед». Португальцу, конечно, не хочется проводить целый сезон без Лиги чемпионов на закате карьеры. Но что поделать? Как видим, стопроцентных вариантов у Роналду нигде нет. В такой ситуации Криштиану придётся стиснуть зубы и работать. Последние матчи звёздный португалец начинал на скамейке для запасных. Теперь Роналду нужно завоевать доверие не только Эрика тен Хага, но и своих одноклубников. Поговаривают, что футболисты «Манчестер Юнайтед» очень недовольны поведением португальца.

Подготовил Александр Тихий.