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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​В АПЛ могут внедрить трансферные ограничения

 
31 Августа 2022 • 18:33 Комментировать

Клубы Английской премьер-лиги активнее всего проводят трансферные кампании, к чему мы давно уже привыкли. Впрочем, в обозримом будущем возможности представителей топ-дивизиона Англии могут быть ограничены. Как сообщает The Times, АПЛ хочет внедрить правило, согласно которому клубы смогут тратить на трансферы, зарплаты и агентские выплаты определённый процент от своих доходов.  

Со следующего года такое правило в рамках своего финансового fair play внедряет УЕФА. Союз ограничит расходы клубов на трансферы, зарплаты и агентов 70% от доходов. АПЛ планирует ввести аналогичное правило, но с более высоким процентом.  

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Апл Трансферы футбола - лето 2022
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