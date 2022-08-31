​В АПЛ могут внедрить трансферные ограничения

Клубы Английской премьер-лиги активнее всего проводят трансферные кампании, к чему мы давно уже привыкли. Впрочем, в обозримом будущем возможности представителей топ-дивизиона Англии могут быть ограничены. Как сообщает The Times, АПЛ хочет внедрить правило, согласно которому клубы смогут тратить на трансферы, зарплаты и агентские выплаты определённый процент от своих доходов.

Со следующего года такое правило в рамках своего финансового fair play внедряет УЕФА. Союз ограничит расходы клубов на трансферы, зарплаты и агентов 70% от доходов. АПЛ планирует ввести аналогичное правило, но с более высоким процентом.