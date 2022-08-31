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В Англии рассказали, чем ещё недоволен Роналду в «Манчестер Юнайтед» слухи

 
31 Августа 2022 • 14:46 Комментировать (1)

Криштиану Роналду может сменить клуб в последние часы летнего трансферного окна. Основной причиной, по которой португальский форвард желает покинуть «Манчестер Юнайтед», считается непопадание команды в Лигу чемпионов. Впрочем,  есть и другие моменты, которыми недоволен Роналду. О них рассказывается в широком материале The Athletic.

По данным источника, Криштиану Роналду считает, что «Манчестер Юнайтед» не соответствует его стандартам. Так, например, португалец недоволен некоторыми объектами инфраструктуры клуба. В своё время Роналду отметил ряд проблем, в частности указав на необходимость ремонта бассейна и сауны на базе.

Также Криштиану недоволен логистикой. В «Ювентусе» отель и база располагались рядом со стадионом, в то время как в Манчестере команде приходится тратить время на поездки даже на домашние матчи.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед
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Комментарии (1)
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Alex1972
31 Августа 2022 в 15:00
Видать "стандарты" изменились за один год... В 21-м они явно были идеальными... Бедные игроки насест для 🐓 сломали... А-ха-ха-ха..
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