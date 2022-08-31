К концу августа в прессу просочился новый виток слухов о Неймаре. Накануне появилась информация о том, что звёздный бразилец остаётся в сфере интересов «Челси», желающего усилить линию нападения в последние часы летнего трансферного окна.

На страницах Daily Mail информация дополняется. По данным источника, «ПСЖ» готов отпустить Неймара в «Челси». При этом вероятность осуществления этой сделки оценивается как невысокая, учитывая работу лондонского клуба по другим игрокам и тот факт, что трансферное окно закрывается уже в четверг поздно вечером.

Отмечается, что готовность «ПСЖ» расстаться с Неймаром продиктована правилами финансового fair play. При этом сам бразилец предпочитает остаться в Париже.