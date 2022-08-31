Пьер-Эмерик Обамеянг в последние дни летнего трансферного окна может переехать с «Камп Ноу» на «Стэмфорд Бридж». Габонский форвард получил перелом челюсти, и «Челси» использует эту травму в процессе переговоров с «Барселоной», пытаясь снизить запрашиваемую цену. Об этом рассказывает в социальных сетях журналист Тони Хуанмарти.

Отмечается, что «Барселона» в переговорном процессе неохотно идёт на уступки. Каталонцы, в свою очередь, используют тот факт, что Томасу Тухелю нужно заполучить нападающего, пока окно открыто.

Трансферное окно в топ-лигах Европы закрывается в ночь с 1 на 2 сентября.