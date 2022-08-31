«Арсенал» даже не связывался с «Шахтёром» по трансферу Мудрика

Лондонский «Арсенал» не контактировал с донецким «Шахтёром» по трансферу полузащитника Михаила Мудрика. Об этом в социальных сетях сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что ранее в пресс появились слухи, согласно которым украинец может перейти в «Арсенал» за 30 миллионов евро. По сведениям от Фабрицио Романо, Мудрик интересен «канонирам», но клуб пока не предпринимал конкретных действий по его трансферу.

Пока что одним из главных вариантов для Мудрика является «Брентфорд». «Пчёлы» готовы выложить за украинца 30 миллионов евро.

В новом сезоне УПЛ Мудрик отметился одним ассистом в двух матчах.