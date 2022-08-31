«Арсенал» вряд ли подпишет Мудрика, но другой лондонский клуб уже предложил за игрока 30 миллионов евро

«Арсенал» до закрытия трансферного окна вряд ли подпишет вингера донецкого «Шахтёра» Михаила Мудрика. По информации от украинского журналиста Игоря Бурбаса, «канониры» не могут позволить себе трансфер, так как сосредоточены на подписании центрального полузащитника.

Помимо этого источник добавляет, что 30 миллионов евро за футболиста уже предложил «Брентфорд». Главный тренер «пчёл» Томас Франк высоко ценит таланты украинца, поэтому хотел бы видеть его в своей команде.

Напомним, что на Мудрика ранее также претендовал леверкузенский «Байер». В новом сезоне УПЛ полузащитник уже отметился одной голевой передачей в двух матчах.