Бакайоко хочет расторгнуть контракт с «Челси»

Хавбек Тьемуэ Бакайоко попросил своего агента провести переговоры с руководством лондонского «Челси» о досрочном расторжении трудового соглашения. Об этом рапортует инсайдер Джанлука ди Марцио.

Согласно сведениям журналиста, заинтересованность в услугах французского игрока проявляют несколько английских клубов, а также представители Серии А. Фаворитами на Бакайоко считаются «Ньюкасл» и «Монца».

В настоящий момент Тьемуэ находится в аренде в «Милане». В нынешнем сезоне французский полузащитник не сыграл ни одного матча за «россонери» в чемпионате Италии.