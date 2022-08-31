Каннаваро рассказал, как относится к трансферу Роналду в «Наполи»

Легендарный итальянский защитник Фабио Каннаваро, который сейчас работает футбольным тренером, поделился мнением о потенциальном трансфере 37-летнего нападающего «МЮ» Криштиану Роналду в «Наполи».

«У Роналду огромное стремление сыграть в Лиге чемпионов. Думаю, в Неаполе с радостью примут Криштиану. К тому же впереди чемпионат мира. КриРо должен быть в оптимальной форме к старту мундиаля в Катаре», - передает слова Каннаваро Tuttosport.

Последнее время в СМИ активно муссируется новость об уходе Роналду из «Манчестер Юнайтед». Кроме «Наполи», в числе претендентов на португальца фигурируют «Челси», «Спортинг» и «Бавария».