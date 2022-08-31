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Кроос - об уходе Каземиро в «МЮ»: «Лига Европы вместо Лиги чемпионов - это большая разница»

 
31 Августа 2022 • 11:16 Комментировать

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос высказался об уходе бразильского опорника Каземиро. Хавбек сменил «королевский клуб» на английский «Манчестер Юнайтед».

«Я был удивлен его выбором, этот трансфер стал для меня сюрпризом. Видимо, Каземиро захотел попробовать что-то новое. Но Лига Европы вместо Лиги чемпионов - это существенная разница», - передает слова немецкого футболиста Real Total.

30-летний полузащитник пополнил ряды «красных дьяволов» 22 августа, подписав контракт на четыре года. Его трансфер обошелся манкунианцам в 70 миллионов евро.

Напомним, что за «Реал» Каземиро выступал с 2013 по 2022 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Тони Кроос Каземиро
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