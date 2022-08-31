«Украинский Неймар» согласовал контракт с «Арсеналом»

Лондонский «Арсенал» близок к еще одному летнему трансферу. По сообщениям инсайдера Николо Скиры, ряды английского клуба пополнит украинский талант Михаил Мудрик, выступающий за «Шахтёр».

«Канониры» провели переговоры с 21-летним футболистом и согласовали с ним контракт до лета 2027 года. Сумма потенциального трансфера оценивается в 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «горняки» не отпустили Мудрика в «Эвертон» за аналогичную сумму отступных.

Михаил выступает за первую команду «Шахтёра» с января 2021 года. Его контракт рассчитан до окончания сезона-2025/2026.

В текущем розыгрыше УПЛ полузащитник провел два матча и отдал одну голевую передачу.