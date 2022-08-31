«РБ Лейпциг» не продал Гвардиола в «Челси» за 90 миллионов евро

«РБ Лейпциг» заблокировал трансфер защитника Йошко Гвардиола в лондонский «Челси». Об этом в беседе с журналистами рассказал гендиректор немецкого клуба Оливер Минтцлафф.

«Хочу заявить, что Гвардиол останется в нашем клубе на этот сезон. Вполне возможно, что он продолжит играть за «РБ Лейпциг» и в следующем сезоне», - приводит слова руководителя Bild.

Ранее сообщалось, что «пенсионеры» были готовы заплатить за трансфер 20-летнего хорватского футболиста порядка 90 миллионов евро.

В минувшем сезоне Йошко забил два мяча и отдал два ассиста в 29 матчах за команду из Лейпцига. Его контракт с «быками» рассчитан до 2026 года.