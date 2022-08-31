«Арсенал» покупает украинского игрока за 30 миллионов евро

Украинский полузащитник Михаил Мудрик, правами на которого владеет «Шахтёр», близок к трансферу в Английскую премьер-лигу. Подписать игрока собирается лондонский «Арсенал».

Согласно сообщениям инсайдера Николо Скиры в социальных сетях, переход Мудрика обойдется «канонирам» в 30 миллионов евро. При этом рыночная стоимость Михаила оценивается в девять миллионов.

Ранее в СМИ сообщалось об интересе к украинскому футболисту со стороны «Эвертона», «Брентфорда» и «Эвертона».

В минувшем сезоне полузащитник поучаствовал в 19 поединках за «горняков», записав на свой счет два забитых мяча и девять результативных передач.