Игроки «Манчестер Юнайтед» требуют ухода Роналду

Продолжают появляться новости о возможном трансфере португальского форварда Криштиану Роналду. Как стало известно ESPN, одноклубники КриРо по «Манчестер Юнайтед» недовольны звездным нападающим и выступают за его уход этим летом.

Источник отмечает, что большинство партнеров 37-летнего португальца обрадовались новости о желании Криштиану сменить клубную прописку. В команде полагают, что нахождение Роналду в раздевалке негативно сказывается на атмосфере внутри коллектива.

В текущее трансферное окно сообщалось об интересе ряда топ-клубов к португальцу. Среди претендентов назывались «Бавария», «Челси», «Спортинг», «Барселона» и «Атлетико».

Контракт нападающего с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.

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