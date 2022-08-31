Баркли может сменить АПЛ на чемпионат Шотландии

Английский полузащитник Росс Баркли, который на днях покинул лондонский «Челси», имеет варианты продолжения карьеры в шотландском чемпионате.

По сообщениям CBS Sports, 28-летний хавбек находится в сфере интересов двух грандов Шотландии. Речь идет о «Глазго Рейнджерс» и «Селтике». Кроме того, Росс входит в трансферный шорт-лист нескольких представителей Английской премьер-лиги.

Напомним, что за «пенсионеров» полузащитник выступал с января 2018 года. В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Баркли принял участие в шести поединках, отметившись одним забитым мячом.