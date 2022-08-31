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Трансфер Клюйверта в «Фулхэм» сорвался

 
31 Августа 2022 • 07:39 Комментировать

Лондонский «Фулхэм» не смог подписать голландского форварда Джастина Клюйверта, правами на которого владеет «Рома». Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Как информирует источник, сделка не состоялась из-за того, что 23-летнему игроку отказали в разрешении на работу.

В минувшем сезоне Джастин выступал на правах аренды за французскую «Ниццу». Нападающий принял участие в 31 поединке за команду, отметившись шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Добавим, что Джастин является сыном легендарного голландского форварда Патрика Клюйверта.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Джастин Клюйверт Трансферы футбола - лето 2022
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