Трансфер Клюйверта в «Фулхэм» сорвался

Лондонский «Фулхэм» не смог подписать голландского форварда Джастина Клюйверта, правами на которого владеет «Рома». Об этом рапортуют журналисты The Athletic.

Как информирует источник, сделка не состоялась из-за того, что 23-летнему игроку отказали в разрешении на работу.

В минувшем сезоне Джастин выступал на правах аренды за французскую «Ниццу». Нападающий принял участие в 31 поединке за команду, отметившись шестью забитыми мячами и семью голевыми передачами.

Добавим, что Джастин является сыном легендарного голландского форварда Патрика Клюйверта.