Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Экс-игрок «ПСЖ» призывает Роналду завершить карьеру

 
31 Августа 2022 • 06:29 Комментировать

Экс-игрок «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке поделился мнением о непростом этапе карьеры португальского форварда Криштиану Роналду. 37-летний нападающий стал резервистом в «Манчестер Юнайтед» и не может найти себе новую команду.

«Пришло время завершить эту главу. Роналду не стоит оттягивать решение о завершении карьеры. Не думаю, что кто-то будет вспоминать его последние сезоны. В памяти останутся только его великие моменты. Криштиану, пора заканчивать», - передает слова Ларке RMC Sport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Роналду принял участие в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Жан-Мишель Ларке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
31.08  21:30 Манчестер Сити ... Ноттингем Форест 1.08 11.50 28.00
31.08  21:30 Борнмут ... Вулверхэмптон 3.55 3.35 2.15
31.08  21:30 Арсенал ... Астон Вилла 1.45 4.60 7.00
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.65 3.80 1.95
31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
06:54 · Англия. Премьер-лига
Тухель рассказал, что поможет «Челси» улучшить результаты
06:29 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «ПСЖ» призывает Роналду завершить карьеру
04:22 · Англия. Премьер-лига
Синистерра: «Эвертон» достойно сопротивлялся»
03:45 · Англия. Премьер-лига
Марш обвинил «Эвертон» в постоянных затяжках времени
03:26 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард доволен ничьей с «Лидсом»
03:15 · Англия. Премьер-лига
«Шальке» усилился защитником «Ливерпуля»
02:41 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» нашли способ удержать Роналду
01:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мы претендовали на одного полузащитника, но он выбрал другой клуб»
00:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» с Лэмпардом повторил собственное «достижение» 12-летней давности
00:11 · Англия. Премьер-лига
Тухель обеспокоен состоянием «Челси» после поражения от «Саутгемптона» 1
30 Августа
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» выстоял под атаками «Лидса»
23:50 · Англия. Премьер-лига
Митрович поделился радостью после победы «Фулхэма»
23:40 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» одержал волевую победу в матче с «Челси» 2
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не позволил «Брайтону» возглавить Премьер-лигу
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» упустил победу над «Брентфордом»
Все новости
Рекомендуем