Экс-игрок «ПСЖ» призывает Роналду завершить карьеру

Экс-игрок «ПСЖ» Жан-Мишель Ларке поделился мнением о непростом этапе карьеры португальского форварда Криштиану Роналду. 37-летний нападающий стал резервистом в «Манчестер Юнайтед» и не может найти себе новую команду.

«Пришло время завершить эту главу. Роналду не стоит оттягивать решение о завершении карьеры. Не думаю, что кто-то будет вспоминать его последние сезоны. В памяти останутся только его великие моменты. Криштиану, пора заканчивать», - передает слова Ларке RMC Sport.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Роналду принял участие в четырех матчах, в которых не отметился голевыми действиями.