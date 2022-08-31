Синистерра: «Эвертон» достойно сопротивлялся»

После пяти туров английского чемпионата «Лидс» поднялся на пятое место в турнирной таблице, несмотря на то, что команда сыграла вничью свой последний матч против «Эвертона». В матче против «ирисок» дебютировал приобретенный у «Фейеноорда» Луис Синистерра - и колумбийцу удалось сразу же отличиться в первом матче за клуб.

- Я очень напряженно работал для этого, но жаль, что не взяли три очка. Приятно забить первый гол в АПЛ Надеюсь, еще много будут. «Эвертон» сражался достойно, нам было сложно забить им, - цитирует Синистерру BBC Sport.

В следующем, шестом туре английской Премьер-лиги «Лидс» сразится в гостях с «Брентфордом».