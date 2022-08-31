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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Синистерра: «Эвертон» достойно сопротивлялся»

 
31 Августа 2022 • 04:22 Комментировать
Лидс
1:1
Эвертон
окончен

После пяти туров английского чемпионата «Лидс» поднялся на пятое место в турнирной таблице, несмотря на то, что команда сыграла вничью свой последний матч против «Эвертона». В матче против «ирисок» дебютировал приобретенный у «Фейеноорда» Луис Синистерра - и колумбийцу удалось сразу же отличиться в первом матче за клуб.

- Я очень напряженно работал для этого, но жаль, что не взяли три очка. Приятно забить первый гол в АПЛ Надеюсь, еще много будут. «Эвертон» сражался достойно, нам было сложно забить им, - цитирует Синистерру BBC Sport.

В следующем, шестом туре английской Премьер-лиги «Лидс» сразится в гостях с «Брентфордом».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Луис Синистерра
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окончен Фулхэм 2:1 Брайтон 3.30 3.30 2.30
окончен Кристал Пэлас 1:1 Брентфорд 2.10 3.45 3.55
окончен Саутгемптон 2:1 Челси 5.50 4.20 1.65
окончен Лидс 1:1 Эвертон
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31.08  21:30 Борнмут ... Вулверхэмптон 3.55 3.35 2.15
31.08  21:30 Арсенал ... Астон Вилла 1.45 4.60 7.00
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.65 3.80 1.95
31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.50
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