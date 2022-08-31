Марш обвинил «Эвертон» в постоянных затяжках времени

После пяти туров английского чемпионата «Лидс» поднялся на пятое место в турнирной таблице, несмотря на то, что команда сыграла вничью свой последний матч против «Эвертона». Наставник «Лидса» Джесси Марш обвинил соперника в постоянных затяжках времени.

- Они только и делали, что тянули время. Арбитру следовало обратить на это больше внимания. Зрители приходят на стадион не для того, чтобы смотреть, как вратарь «Эвертона» почти минуту выбивает мяч от ворот. Правда, надо признать, что мы сами дали им такой повод, пропустив гол. Разочарован, мы должны были брать три очка, - цитирует специалиста BBC Sport.

В следующем, шестом туре английской Премьер-лиги «Лидс» сразится в гостях с «Брентфордом».