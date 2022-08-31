Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Марш обвинил «Эвертон» в постоянных затяжках времени

 
31 Августа 2022 • 03:45 Комментировать
Лидс
1:1
Эвертон
окончен

После пяти туров английского чемпионата «Лидс» поднялся на пятое место в турнирной таблице, несмотря на то, что команда сыграла вничью свой последний матч против «Эвертона». Наставник «Лидса» Джесси Марш обвинил соперника в постоянных затяжках времени.

- Они только и делали, что тянули время. Арбитру следовало обратить на это больше внимания. Зрители приходят на стадион не для того, чтобы смотреть, как вратарь «Эвертона» почти минуту выбивает мяч от ворот. Правда, надо признать, что мы сами дали им такой повод, пропустив гол. Разочарован, мы должны были брать три очка, - цитирует специалиста BBC Sport.

В следующем, шестом туре английской Премьер-лиги «Лидс» сразится в гостях с «Брентфордом».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лидс Эвертон Джесси Марш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фулхэм 2:1 Брайтон 3.30 3.30 2.30
окончен Кристал Пэлас 1:1 Брентфорд 2.10 3.45 3.55
окончен Саутгемптон 2:1 Челси 5.50 4.20 1.65
окончен Лидс 1:1 Эвертон
31.08  21:30 Манчестер Сити ... Ноттингем Форест 1.08 11.50 28.00
31.08  21:30 Борнмут ... Вулверхэмптон 3.55 3.35 2.15
31.08  21:30 Арсенал ... Астон Вилла 1.45 4.60 7.00
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.65 3.80 1.95
31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
04:22 · Англия. Премьер-лига
Синистерра: «Эвертон» достойно сопротивлялся»
04:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
04:04 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
03:45 · Англия. Премьер-лига
Марш обвинил «Эвертон» в постоянных затяжках времени
03:26 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард доволен ничьей с «Лидсом»
03:15 · Англия. Премьер-лига
«Шальке» усилился защитником «Ливерпуля»
02:41 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» нашли способ удержать Роналду
01:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мы претендовали на одного полузащитника, но он выбрал другой клуб»
00:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» с Лэмпардом повторил собственное «достижение» 12-летней давности
00:11 · Англия. Премьер-лига
Тухель обеспокоен состоянием «Челси» после поражения от «Саутгемптона» 1
30 Августа
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» выстоял под атаками «Лидса»
23:50 · Англия. Премьер-лига
Митрович поделился радостью после победы «Фулхэма»
23:40 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» одержал волевую победу в матче с «Челси» 1
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не позволил «Брайтону» возглавить Премьер-лигу
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» упустил победу над «Брентфордом»
Все новости
Рекомендуем