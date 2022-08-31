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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Лэмпард доволен ничьей с «Лидсом»

 
31 Августа 2022 • 03:26 Комментировать
Лидс
1:1
Эвертон
окончен

После пяти туров английского чемпионата «Эвертон» остается без побед - на счету команды только три очка, добытые в трех ничьих кряду. Последняя их них пришлась на игру с «Лидсом» во вторник вечером, и ею главный тренер «ирисок» Фрэнк Лэмпард вполне доволен.

- Полностью заслуженное очко. Они летали тут. Очень давили как публика, так и футболисты. Мои игроки следовали плану. Мы подарили им пару шансов, но во втором тайме у нас было больше возможностей, мы даже могли выиграть матч, - цитирует Лэмпарда BBC Sport.

В следующем, шестом туре английской Премьер-лиги «Эвертон» сразится дома с принципиальным соперником - «Ливерпулем».

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Евро-Футбол.Ру,
Лидс Эвертон Фрэнк Лэмпард
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