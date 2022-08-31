Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Шальке» усилился защитником «Ливерпуля»

 
31 Августа 2022 • 03:15 Комментировать
Штуттгарт
...
Шальке 04
1 1.83 X 3.95 2 3.95
03.09 16:30

Мы уже сообщали о том, что немецкий «Шальке» положил глаз на 20-летнего нидерландского защитника Сеппа ван ден Берга, права на которого принадлежат английскому «Ливерпулю». К вечеру 30 августа стало известно, что сделка заключена официально - об этом оповестил официальный сайт немецкого клуба.

Пока что речь идет об аренде сроком на один сезон, до лета следующего года. Для ван ден Берга это уже привычная ситуация, он выступал в аренде в английском «Престоне» и в прошлом году.

Права на него принадлежат «Ливерпулю» с 2019 года, когда мерсисайдцы приобрели его у голландского клуба «Зволле» за 1,9 миллионов евро. В составе «Ливерпуля» он провел четыре матча в общей сложности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Шальке 04 Сепп ван ден Берг Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ШТУТТГАРТ ШАЛЬКЕ 04
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фулхэм 2:1 Брайтон 3.30 3.30 2.30
окончен Кристал Пэлас 1:1 Брентфорд 2.10 3.45 3.55
окончен Саутгемптон 2:1 Челси 5.50 4.20 1.65
окончен Лидс 1:1 Эвертон
31.08  21:30 Манчестер Сити ... Ноттингем Форест 1.08 11.50 28.00
31.08  21:30 Борнмут ... Вулверхэмптон 3.55 3.35 2.15
31.08  21:30 Арсенал ... Астон Вилла 1.45 4.60 7.00
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.65 3.80 1.95
31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.50
Все матчи
Новости
Сегодня, 31 Августа
04:05 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» - «Ньюкасл»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
04:04 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» - «Тоттенхэм»: прогноз и ставки от БК Pinnacle
03:45 · Англия. Премьер-лига
Марш обвинил «Эвертон» в постоянных затяжках времени
03:26 · Англия. Премьер-лига
Лэмпард доволен ничьей с «Лидсом»
03:15 · Англия. Премьер-лига
«Шальке» усилился защитником «Ливерпуля»
02:41 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» нашли способ удержать Роналду
01:17 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Мы претендовали на одного полузащитника, но он выбрал другой клуб»
00:32 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» с Лэмпардом повторил собственное «достижение» 12-летней давности
00:11 · Англия. Премьер-лига
Тухель обеспокоен состоянием «Челси» после поражения от «Саутгемптона» 1
30 Августа
23:57 · Англия. Премьер-лига
«Эвертон» выстоял под атаками «Лидса»
23:50 · Англия. Премьер-лига
Митрович поделился радостью после победы «Фулхэма»
23:40 · Англия. Премьер-лига
«Саутгемптон» одержал волевую победу в матче с «Челси» 1
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Фулхэм» не позволил «Брайтону» возглавить Премьер-лигу
23:25 · Англия. Премьер-лига
«Кристал Пэлас» упустил победу над «Брентфордом»
23:17 · Англия. Премьер-лига
Митрович забил свой 100-й гол за «Фулхэм»
Все новости
Рекомендуем