«Шальке» усилился защитником «Ливерпуля»

Мы уже сообщали о том, что немецкий «Шальке» положил глаз на 20-летнего нидерландского защитника Сеппа ван ден Берга, права на которого принадлежат английскому «Ливерпулю». К вечеру 30 августа стало известно, что сделка заключена официально - об этом оповестил официальный сайт немецкого клуба.

Пока что речь идет об аренде сроком на один сезон, до лета следующего года. Для ван ден Берга это уже привычная ситуация, он выступал в аренде в английском «Престоне» и в прошлом году.

Права на него принадлежат «Ливерпулю» с 2019 года, когда мерсисайдцы приобрели его у голландского клуба «Зволле» за 1,9 миллионов евро. В составе «Ливерпуля» он провел четыре матча в общей сложности.