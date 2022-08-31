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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Эвертон» с Лэмпардом повторил собственное «достижение» 12-летней давности

 
31 Августа 2022 • 00:32 Комментировать
Лидс
1:1
Эвертон
окончен

«Эвертон» в очередной раз не смог добиться победы в поединке Английской премьер-лиги.

Матч пятого тура между «Лидсом» и «Эвертоном» завершился ничьей 1:1. Коллектив Фрэнка Лэмпарда вышел вперёд уже на 17-й минуте, но не сумел довести дело до первой победы в сезоне, пропустив в начале второго тайма. Таким образом, «Эвертон» впервые за 12 лет не выиграл ни одного из пяти стартовых матчей Премьер-лиги.

В настоящий момент в активе «ирисок» три набранных очка при разнице голов 4:6. В прошлой кампании ливерпульцы финишировали на 16-м месте, всего на четыре балла опередив вылетевший в Чемпионшип «Бёрнли».

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Фрэнк Лэмпард
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окончен Саутгемптон 2:1 Челси 5.50 4.20 1.65
окончен Лидс 1:1 Эвертон
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31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.00
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