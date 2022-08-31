«Эвертон» с Лэмпардом повторил собственное «достижение» 12-летней давности

«Эвертон» в очередной раз не смог добиться победы в поединке Английской премьер-лиги.

Матч пятого тура между «Лидсом» и «Эвертоном» завершился ничьей 1:1. Коллектив Фрэнка Лэмпарда вышел вперёд уже на 17-й минуте, но не сумел довести дело до первой победы в сезоне, пропустив в начале второго тайма. Таким образом, «Эвертон» впервые за 12 лет не выиграл ни одного из пяти стартовых матчей Премьер-лиги.

В настоящий момент в активе «ирисок» три набранных очка при разнице голов 4:6. В прошлой кампании ливерпульцы финишировали на 16-м месте, всего на четыре балла опередив вылетевший в Чемпионшип «Бёрнли».