«Эвертон» выстоял под атаками «Лидса»

Судя по всему, «Эвертон» заранее настраивался на ничью в матче пятого тура против «Лидса». «Ириски» еще больше заиграли по результату после 17-й минуты, когда Энтони Гордон обыгрался с Алексом Айуоби и реализовал выход один на один с голкипером. На 55-й минуте Луис Синистерра сделал счет равным бильярдным ударом в угол ворот из-под защитника. «Лидс» не успокаивался, вот только вырвать победу не смог. У команды Джесси Марша 8 очков и пятое место, у ее соперника три очка и 15-й результат.
Протокол игры
|17'Гордон Энтони (0:1)
|(1:1) Синистерра Луис55'
Мелье Иллан•Кристенсен Расмус• 59'Кох Робин•Льоренте Диего• 57'Стрёйк Паскаль•Адамс Тайлер• 40'Рока Марк•Синистерра Луис64' (Клих Матеуш (64') •Ааронсон Бренден76' (Джеймс Дэниэл (76') •Харрисон Джек•Морено Родриго32' (Гелхардт Джо (32'Бэмфорд Патрик76')
30 августа. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).
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