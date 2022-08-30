«Эвертон» выстоял под атаками «Лидса»

Судя по всему, «Эвертон» заранее настраивался на ничью в матче пятого тура против «Лидса». «Ириски» еще больше заиграли по результату после 17-й минуты, когда Энтони Гордон обыгрался с Алексом Айуоби и реализовал выход один на один с голкипером. На 55-й минуте Луис Синистерра сделал счет равным бильярдным ударом в угол ворот из-под защитника. «Лидс» не успокаивался, вот только вырвать победу не смог. У команды Джесси Марша 8 очков и пятое место, у ее соперника три очка и 15-й результат.