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«Эвертон» выстоял под атаками «Лидса»

 
30 Августа 2022 • 23:57 Комментировать
Лидс
1:1
Эвертон
окончен

Судя по всему, «Эвертон» заранее настраивался на ничью в матче пятого тура против «Лидса». «Ириски» еще больше заиграли по результату после 17-й минуты, когда Энтони Гордон обыгрался с Алексом Айуоби и реализовал выход один на один с голкипером. На 55-й минуте Луис Синистерра сделал счет равным бильярдным ударом в угол ворот из-под защитника. «Лидс» не успокаивался, вот только вырвать победу не смог. У команды Джесси Марша 8 очков и пятое место, у ее соперника три очка и 15-й результат.

Протокол игры  
Лидс1:1Эвертон
  17'Гордон Энтони (0:1)
(1:1) Синистерра Луис55'  
Мелье ИлланКристенсен Расмус  59'Кох РобинЛьоренте Диего  57'Стрёйк ПаскальАдамс Тайлер  40'Рока МаркСинистерра Луис 64' (Клих Матеуш ( 64') Ааронсон Бренден 76' (Джеймс Дэниэл ( 76') Харрисон ДжекМорено Родриго 32' (Гелхардт Джо ( 32'Бэмфорд Патрик 76')
Запасные: Клаессон КристофферСаммервилл КрисенсиоФоршоу АдамГринвуд СэмДраме Коди
Пикфорд ДжорданПаттерсон Нэйтан  67'Коди КонорТарковски ДжеймсМиколенко ВиталийДэвис Том  20'Онана АмадуАйуоби АлексМакнил ДуайтГрэй ДемарайГордон Энтони  60'
Запасные: Бегович АсмирГомеш АндреАллан МаркесКин МайклУэлч РисКоулмэн ШеймусВинагре РубенРондон Саломон
30 августа. Стадион "Элланд Роуд" (Лидс).

 

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окончен Саутгемптон 2:1 Челси 5.50 4.20 1.65
окончен Лидс 1:1 Эвертон
31.08  21:30 Манчестер Сити ... Ноттингем Форест 1.08 11.50 28.00
31.08  21:30 Борнмут ... Вулверхэмптон 3.50 3.35 2.15
31.08  21:30 Арсенал ... Астон Вилла 1.45 4.60 6.90
31.08  21:45 Вест Хэм ... Тоттенхэм 3.70 3.75 1.95
31.08  22:00 Ливерпуль ... Ньюкасл 1.30 5.80 10.00
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