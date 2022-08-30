Митрович поделился радостью после победы «Фулхэма»

В пятом туре английского чемпионата Премьер-лиги «Фулхэм» сумел переиграть «Брайтон», забив тому два мяча. Один из них записал на свой счет Александар Митрович, сербский нападающий отличился уже в пятый раз в текущем сезоне. После игры он прокомментировал свой успех.

- Это было непросто, очень непросто. Мы дали все, что могли. Умирали друг за друга на поле. Мы заслужили эти три очка. Иногда получаешь их просто так, но в этот раз мы сражались и заработали их, - цитирует Митровича BBC Sport.

В шестом туре чемпионата английской Премьер-лиги «Фулхэм» сразится на выезде с командой Антонио Конте - «Тоттенхэмом».