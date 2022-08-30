«Фулхэм» не позволил «Брайтону» возглавить Премьер-лигу

В пятом туре Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Брайтон», готовый возглавить таблицу в случае победы. После ничейного первого тайма забитые мячи пошли косяком. Лондлонцы воплотили свой перевес в точный удар Александра Митровича и автогол Льюиса Данка. Гости ответили с 11-метрового Алексиса Макаллистера.

«Фулхэм» победил 2:1 и с 8 очками вышел на пятое место. У его соперника 10 пунктов.