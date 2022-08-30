«Фулхэм» не позволил «Брайтону» возглавить Премьер-лигу

В пятом туре Премьер-лиги «Фулхэм» принимал «Брайтон», готовый возглавить таблицу в случае победы. После ничейного первого тайма забитые мячи пошли косяком. Лондлонцы воплотили свой перевес в точный удар Александра Митровича и автогол Льюиса Данка. Гости ответили с 11-метрового Алексиса Макаллистера.
«Фулхэм» победил 2:1 и с 8 очками вышел на пятое место. У его соперника 10 пунктов.
Протокол игры
|(1:0) Митрович Александар48'
|(2:0) Данк Льюис55'
|60'Макаллистер Алексис (2:1)
Санчес Роберт•Вельтман Йоел64' (Лемпти Тарик (64') •Уэбстер Адам•Данк Льюис•Марч Соломон•Эступиньян Первис 55'63' (Митома Каору (63') •Макаллистер Алексис•Мвепу Энок63' (Уэлбек Данни (63') •Кайседо Мойсес79' (Deniz Undav (79') •Гросс Паскаль•Троссар Леандро
30 августа. Стадион "Крэйвен Коттедж" (Лондон).
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