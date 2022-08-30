Митрович забил свой 100-й гол за «Фулхэм»

В матче пятого тура английского чемпионата Премьер-лиги «Фулхэм» принимает дома «Брайтон», «дачники» контролируют ход матча, забив уже два гола. Счет в начале второй половины игры открыл сербский нападающий Александар Митрович, который намерен сражаться за звание лучшего бомбардира лиги в текущем сезоне.

Для него этот гол стал сотым в истории выступлений за «Фулхэм» с 2018 года. И уже пятым в нынешнем сезоне - Митрович забивал во всех матчах, кроме второго тура.

Следить за событиями матча в рамках пятого тура английской Премьер-лиги между «Фулхэмом» и «Брайтоном» можно по ссылке на нашу онлайн-трансляцию.