​Антони – третий самый дорогой бразилец в истории футбола

Во вторник «Манчестер Юнайтед» официально объявил о подписании вингера Антони. «Аякс» по обыкновению раскрыл финансовые детали сделки – 95 миллионов евро амстердамцы получат гарантированно, а ещё 5 миллионов евро прописаны как бонусные выплаты.

Согласно инфографике transfermarkt, Антони стал третьим самым дорогим бразильцем в истории футбола. Более дорогостоящими бразильскими футболистами были только Филиппе Коутиньо и Неймар.

В своё время «Барселона» заплатила за Коутиньо 135 миллионов евро. Неймар же обошёлся «ПСЖ» в 222 миллиона евро. Этот трансфер остаётся самым дорогим в истории футбола.