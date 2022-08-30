​Уткин – о словах Клоппа: «Глупости нужно говорить умеючи»

Комментируя увольнение Скотта Паркера с должности тренера «Борнмута», рулевой «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что очень важно иметь в клубе правильных владельцев. Известный журналист Василий Уткин упрекнул немца за эти слова.

В качестве показательного примера Василий Уткин привёл Эдди Хау, которого российский владелец «Борнмута» Максим Дёмин в своё время вернул в клуб, и при котором команда добилась несколько повышений в классе – до Премьер-лиги.

«Клопп просто мало знает о владельце «Борнмута», глупости нужно говорить умеючи. Путь Эдди Хау и его поддержка клубом говорит сама за себя», - написал Уткин в «Телеграме».

В настоящий момент Эдди Хау работает в «Ньюкасле».